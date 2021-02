Een op de drie bang voor prik: ‘Mensen durven nieuws niet te kijken, dan zien ze naalden in armen’

Waar staat zopie in koek-en-zo­pie eigenlijk voor? Lees het in ons grote schaats-ABC

9 februari Moet jij jezelf of je kind deze week nog pijlsnel inwijden in de wondere wereld van het schaatsjargon? Met hulp van Hedman Bijlsma, schaatshistoricus in Friesland, een kleine bruikbare lijst van woorden die de komende dagen weer te pas en onpas zullen opduiken. Het lievelingswoord van de schaatshistoricus zelf? Kwalsterkrabber. ,,Dat woord bekt zo mooi én is uiterst actueel. We zullen het, met al die opeenhopingen van stuifsneeuw, nog nodig hebben’.