Het coronanieuws van zondag 31 mei: bijlezen in één minuut

Gezinsdra­ma in Ter Aar: 34-jarige vrouw komt om. ‘Heftig, we kennen ze juist als aardige mensen’

20:00 Een 34-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag in Ter Aar onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Haar 46-jarige partner is aangehouden. Hij wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw. De drie dochters van het gezin zijn tijdelijk elders opgevangen.