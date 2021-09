Het is 25 graden, maar bij dit tuincentrum is het al kerst: ‘Vroeg? Welnee, we zijn dit jaar zelfs later!’

Held Bunyamin (30) redde het leven van een peuter, maar waar is het kindje? ‘Ik wil sorry zeggen’

8 september De Amersfoortse Bunyamin Tunc wist dinsdagmiddag bij het Euterpeplein het leven van een kind te redden, maar wie is hij of zij? Met die vraag loopt de 30-jarige sinds zijn heldendaad rond. Waar omstanders verstijfden, handelde Bunyamin direct en wist hij het kindje te redden van verstikking. ,,Ik hoop hem of haar snel te spreken. Dan kan ik opnieuw sorry zeggen.”