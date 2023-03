Klimaatbeweging verwacht bijna 5000 actievoerders, trekkers van boeren mogen Den Haag niet in

DemonstratiedagDe stad Den Haag heeft zaterdag te maken met twee grote demonstraties, van klimaatactivisten en boeren. De gemeente doet er momenteel alles aan, onder meer via noodverordeningen en hekken, om de protesten in goede banen te leiden. Ook worden op strategische posities in de binnenstad legervoertuigen geplaatst om eventueel doorgebroken tractoren te stoppen.

Meer dan 2800 mensen hebben zich aangemeld om zaterdag de A12 bij Den Haag te blokkeren, meldt Extinction Rebellion (XR). Ook zouden 1800 anderen zich hebben opgegeven voor een demonstratie op de randen van de tunnelbak van de snelweg. Volgens XR is dat ‘ruim twee keer zoveel als tijdens de vorige blokkade’.

Klimaatactivisten van XR gaan zaterdag rond het middaguur een deel van de snelweg blokkeren. Met de actie op de Utrechtsebaan verzetten ze zich tegen fossiele subsidies. De groep blokkeerde de A12 vijf keer eerder. Eerder deze week riep de gemeente Den Haag de activisten op om in de buurt van station Den Haag Centraal te demonstreren.

Grootste demonstratie ooit

Farmers Defence Force (FDF) houdt ook zaterdag naar eigen zeggen hun grootste demonstratie ooit in het Zuiderpark in Den Haag. FDF demonstreert zaterdagmiddag met Samen voor Nederland, een door zichzelf benoemde niet-politieke vrijheidsbeweging.

De actiegroep hoopt 100.000 demonstranten naar het park te trekken, maar heeft volgens de gemeente aangegeven met 25.000 mensen te komen. Inmiddels zijn de eerste actievoerders in het Zuiderpark aangekomen. Op het veld staan tientallen mensen met omgekeerde vlaggen. De gemeente zegt dat er geen maximum aantal deelnemers is. Wel mogen er maximaal twee tractoren in het park staan. Daar lijken de boeren geen gehoor aan te willen geven.

Zo zijn zaterdagochtend op de N11 bij Alphen aan de Rijn tientallen tractoren van de weg gehaald door de politie. Ook in het Westland waren boeren in trekkers onderweg naar Den Haag. Zij zijn teruggestuurd. Ook werden zo'n dertig tractoren aan de kant gezet vlakbij Den Haag. Het gaat om een groep uit Nieuwleusen

Volgens de politie parkeert een groep op weg naar Den Haag de voertuigen in Poeldijk en gaat met bussen verder naar het Zuiderpark in Den Haag. Trekkers die toch Den Haag bereiken, worden weggeleid bij de stadsgrens. Daarvoor is een noodbevel afgekondigd. De gemeente vreest voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. Op verschillende plekken in de binnenstad staan legertrucks met daarop zeecontainers om te voorkomen dat tractoren het centrum in kunnen rijden, meldt de politie.

Volledig scherm Een eerder boerenprotest bij het provinciehuis in Zwolle © Frans Paalman

Zwarte schermen

De gemeente Den Haag heeft vrijdagavond al zwarte schermen geplaatst langs de Utrechtse Baan op de A12 om de klimaatactivisten van Extinction Rebellion in goede banen te leiden. De maatregel is onder meer genomen op basis van de ervaringen met eerdere demonstraties en protestacties.

Bij het boerenprotest zal BBB-leider Caroline van der Plas zaterdag niet aanwezig zijn, omdat ze zich niet veilig genoeg voelt. Ze had al eerder te maken met bedreigingen en ‘de laatste week is het weer onrustig’. Vrijdagavond stapte Van der Plas tijdens een debat in Veenendaal nog zonder uitleg van een podium. Na afloop vertelde zij dat dit te maken had met de bedreigingen aan haar adres en ‘dat zij zich heel onveilig had gevoeld’.

Gemeente Den Haag heeft vrijdagavond hekken geplaatst boven de A12 waar Extinction Rebellion zaterdag wil demonstreren. De politie hield enkele mensen aan, waarom is onbekend: