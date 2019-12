Politie zoekt man die mogelijk jas van Max (23) vond, Nederlander al 10 dagen vermist

'Jonge boeren omarmen radicale acties'

2:51 Boeren staan in grote meerderheid achter de acties die gevoerd worden tegen het beleid van de overheid en met name het stikstofprobleem. De boeren en dan met name jonge boeren omarmen in grote meerderheid (69,6 procent) de radicale koers van het Farmers Defense Force (FDF).