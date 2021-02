Reeks tegenvallers bij veldslag met relschoppers Eindhoven: waterkanon kapot, plein te glad en camera’s vernield

Eerste relschop­per Eindhoven krijgt zes maanden cel voor ‘verwerpe­lijk gedrag tijdens oorlogssi­tu­a­tie’

5 februari Wegens stenengooien, maar ook ‘schreeuwen en schelden tegen de politie’, krijgt Eindhovenaar Stanley C. zes maanden cel. Hij was betrokken bij de rellen in Eindhvoen. Een 18-jarige Helmonder (18) krijgt een taakstraf van veertig uur. Hij zat binnen tien minuten in de boeien omdat hij op het Catharinaplein een steen naar een politiebusje gooide.