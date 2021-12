Verbazing bij ziekenhuismedewerkers over ‘karig’ kerstpakket: ‘Slaat volledig de plank mis’

Een deel van het personeel van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is ontstemd over het kerstpakket. Een OLVG-muts met een bijbehorende sjaal was niet de waardering waar ze op hadden gehoopt na een zwaar coronajaar. ‘Het voelt als een belediging.’

Een blauwe muts met stippen met OLVG-logo, een bijpassende sjaal, cacaopoeder en een spelletje, dat zat er in het kerstpakket van OLVG-medewerkers. De inmiddels 122 reacties op het interne discussieforum van het OLVG onder het bericht ‘kerstpakket’, dat Het Parool heeft ingezien, zijn voornamelijk cynisch en negatief van aard. ‘Wie heeft in hemelsnaam dit pakket bedacht,’ schrijft iemand. Een ander: ‘Ze verwachten zeker dat we in OLVG-merchandise gaan rondlopen.’

‘Een belediging’

Toch wordt er niet bij iedereen gelachen, want de onvrede onder een deel van het personeel past in een breder gedeeld ongenoegen over de waardering die zorgpersoneel krijgt voor hun werk tijdens de coronacrisis. Juist daarom is het ‘karige’ kerstpakket een klap in het gezicht van sommige medewerkers. “Dit pakket voelt echt als een belediging,” zegt een OLVG-medewerker van wie de naam bekend is bij de redactie. “Is dit waar we al 1,5 jaar keihard voor aan het werk zijn?”

Terwijl de medewerkers hun ongenoegen uiten over het kerstpakket, voelde de raad van bestuur de noodzaak om te reageren op de ‘toon’ van de berichten. ‘Natuurlijk kunnen en mogen we binnen OLVG van mening verschillen en ons uitspreken over zaken, dat is ook de functie van het discussieforum. Nu schrikken we echter van de toon waarop de discussie wordt gevoerd. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we niet alleen meningen naar elkaar ventileren maar met wederzijds respect voor elkaar in gesprek blijven.’

Daarop wordt door medewerkers opnieuw fel gereageerd. ‘Heb je dan echt niet in de gaten hoe hoog de stress, frustratie en vermoeidheid zijn opgelopen het afgelopen jaar?,’ schrijft een medewerker. Een ander: ‘Mensen verwachten waardering terug te zien in hun kerstpakket’.

Warme winter

Toch is niet iedereen ontevreden met het pakket. Een van de medewerkers schrijft aan Het Parool dat ze er wel blij mee was. ‘We krijgen echt waardering en attenties, overigens al het hele jaar.’ Ze noemt het verse fruit dat ze krijgen aangeboden, een kleinigheidje op De Dag van de Verpleging en massagestoelen.

Het OLVG dacht iedereen blij te maken met een ‘warm’ cadeautje voor de winter. “Met de beste bedoelingen is iets uitgekozen voor 6000 OLVG’ers. Nu blijkt het niet bij iedereen in de smaak te vallen en dat is natuurlijk jammer,” zegt een woordvoerder van het OLVG.

De medewerkers die niet blij zijn met het cadeau hebben inmiddels een andere bestemming gevonden voor de mutsen en sjaals. Die worden gedoneerd aan opvanglocatie De Regenboog Groep voor dakloze mensen. ‘Gelukkig bezorgt het kerstpakket mij dan toch een warm gevoel, al is het niet op de manier die men voor ogen had,’ schrijft een medewerker hierover op het forum.

En voor volgend jaar? “De feedback is duidelijk, in dit Amsterdamse stadsziekenhuis hebben medewerkers ook het hart op de tong. We nemen de reacties en aangedragen suggesties mee naar volgend jaar,” zegt de woordvoerder (OLVG).