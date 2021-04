Willem II-hooligans knokten mee in bosgevechten, nu staan ze voor de rechter

Provincie­be­stuur en gouverneur Limburg stappen op wegens integri­teits­kwes­tie

9 april Het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Limburg, inclusief gouverneur Theo Bovens, is vanmiddag per direct opgestapt. Het college reageerde met dit aftreden op een debat in Provinciale Staten over de gang van zaken rond voormalig directeur Herman Vrehen van landschapsbeheerder IKL. Volgens NRC heeft Vrehen, voormalig CDA-gedeputeerde, tonnen aan subsidies doorgesluisd naar eigen bv’s.