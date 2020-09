Woede in Haarlem rondom 'geblunder' met ‘extreme’ stadsdichter: 'Onze stad staat voor paal’

Osenga kwam deze week in opspraak door uitspraken die hij deed in een van zijn oudere liedjes. Daarin zou hij zich volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zeer kwetsend en antisemitisch hebben uitgelaten. Ook is hij in het verleden in aanraking geweest met justitie. Hij werd in 2016 veroordeeld voor opruiing in de Haagse Schilderswijk na de dood van Mitch Henriquez.