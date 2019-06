Brabander fietst 6.000 kilometer in de strijd tegen dierenleed

Zijn eerste actie in 2009 was bij een nertsenfarm. ,,Ik had op de site van dat bedrijf foto’s gezien van de eigenaar die zo’n beestje liefkozend vasthield. ‘Maar dat klopt niet’, dacht ik toen. Daarom ben ik er naar toe gegaan. Je weet dat het erg is, maar je schrikt dan toch. Ik ben bij stallen geweest waar biggetjes in het gangpad lagen, zonder water. Zo van ‘ga jij daar maar dood.’ Ik ben bij kaalgeplukte kippen geweest. Daar ben ik echt twee dagen van slag van geweest. Wat je daar aan dierenleed allemaal zag…”



Hij benadrukt het nog maar eens: ,,Vlees eten is niet nodig. Als je weet dat 95 procent van de sojaproductie gebruikt wordt als veevoer en je weet dat er honger op de wereld is. Dan is het toch logisch als soja wordt gebruikt om mensen te voeden. Ben je gelijk van een heel groot probleem af. Het is beter voor de dieren, beter voor het milieu, het is goed in de strijd tegen het mestoverschot en beter voor de volksgezondheid die in gevaar komt door te veel dieren bij elkaar opeengepakt in een stal te zetten.”



Tot zijn 21 jaar at Remko Ehrhardt gewoon vlees. ,,Daarna werd ik vegetariër en vervolgens veganist. En inmiddels dus activist als het gaat om dierenleed. Ik was 22 toen ik me heb aangesloten bij ADC, Anti Dierproeven Coalitie. ,,We verzamelden handtekeningen. Ik ben er daarna een tijdje tussenuit geweest en toen ik terugkwam waren ze nog steeds handtekeningen aan het verzamelen. Er moest iets meer gebeuren.”