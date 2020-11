'Brabant wil versneld vuurwerkverbod om run op België te voorkomen’

Het kabinet moet snel beslissen over een vuurwerkverbod, om een run op vuurwerkshops in België en Duitsland te voorkomen. Dat stellen de Brabantse veiligheidsregio’s. De vuurwerkoverlast is groter dan ooit. De politie in Nederland nam tot nu toe 25 procent meer illegaal vuurwerk in beslag dan vorig jaar in dezelfde periode.

Overal in het land regent het klachten over vuurwerk. Een paar voorbeelden: In Breda zijn dat er in september en oktober al 201 (vorig jaar in die maanden in zes weken 31) en in Helmond steeg het aantal vuurwerkklachten van drie in september 2019 tot 62 in september van dit jaar.

Run vuurwerkshops

De 25 Nederlandse veiligheidsregio’s hebben het kabinet maandag gevraagd om een totaalverbod op vuurwerk dit jaar, om de druk op de ziekenhuizen tijdens de jaarwisseling niet te vergroten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven lijkt daar wel wat voor te voelen. Volgende week is hierover overleg.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch (voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord) dringt aan op extra aandacht voor de grensprovincies. In België en Duitsland mag het hele jaar door vuurwerk worden verkocht, en is zwaarder spul toegestaan dan in Nederland. Dat is al jaren een probleem maar een totaalverbod vraagt helemaal om zorgvuldig beleid. Het gevaar op een run naar vuurwerkshops net over de grens, is reeël, waarschuwt Mikkers.

Lockdown

Daarom zien hij en zijn Brabantse collega’s John Jorritsma (veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) en Theo Weterings (veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) een totaalverbod het liefst al maandag ingaan. ,,Er is nu een lockdown in België maar het lijkt erop dat op 1 december de winkels daar weer opengaan. We moeten ons hier aan de grens goed kunnen voorbereiden op de handhaving van een verbod. Anders gaat in de Belgische vuurwerkshops veel worden ingekocht door Nederlanders. Dat zag je al vlak voor de lockdown in Baarle-Hertog, waar het toen in de vuurwerkwinkels heel druk was.” Ook in Hamont-Achel bij Eindhoven is veel vuurwerktoerisme.

Grenscontroles

De politie heeft extra, steeksproefsgewijze grenscontroles aangekondigd maar permanente grensbewaking is onmogelijk. Mikkers: ,,Ik ga niet over de aard van de oplossing, maar het zou al helpen als er snel duidelijkheid is.” Zou het wenselijk zijn tot een verbod van vuurwerkverkoop aan Nederlanders te komen, in Belgie en Duitsland? Net zoals bijvoorbeeld Belgen in Bredase coffeeshops geen softdrugs mogen kopen? Mikkers: ,,Als inspanning van het kabinet kan leiden tot zo’n afspraak waarbij vuurwerkkopers in België hun paspoort of rijbewijs moeten laten zien, zou ik dat prima vinden.”

