Brabants werkbedrijf Weener XL blijkt Beerput XL: kwetsbare mensen geïntimideerd en vernederd

chirurgen willen verbod 'Onschuldig' sterretje veroor­zaakt ernstige brandwon­den bij jong kind: 'Verbied het nou eens!’

Van de ruim vijftig mensen die tijdens de jaarwisseling zwaargewond raakten door vuurwerk, is bijna de helft jonger dan achttien jaar. Twee van hen ondergingen een volledige handamputatie. Het jongste slachtoffer met brandwonden was slechts 2 jaar. ,,Wij roepen al 10 jaar dat vuurwerk verboden moet worden”, verzucht Annekatrien van de Kar, werkzaam in het stadsziekenhuis in Amsterdam, het OLVG.

4 januari