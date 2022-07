Brabantse gynaecoloog gebruikte eigen zaad voor verwekken van donorkinderen

De arts was verbonden aan de Stichting Geertgen, een voorganger van de vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen in Elsendorp. Die brengt zijn naam nu naar buiten en roept twijfelende ouders en donorkinderen op zich te melden.

In juni kreeg Fiom een melding van iemand die dacht een kind van dokter Ruis te zijn. Na onderzoek bleek volgens Nij Geertgen dat Ruis zijn eigen sperma gebruikte bij kunstmatige inseminatie. Ruis werkte mee aan het opnemen van zijn dna in de databank van Fiom. ,,Inmiddels is aangetoond dat er drie dna-profielen van kinderen overeenkomen met het dna-profiel van dr. Ruis”, aldus Fiom tegen het ANP.

Ziekenhuizen

De gynaecoloog was in de jaren 80 en 90 ook actief in het voormalige Liduinaziekenhuis in Boxtel en tot 2005 in het Sint-Joseph Ziekenhuis in Veghel. Er zijn vooralsnog geen signalen dat in die ziekenhuizen ook misstanden plaatsvonden.

Ruis is de vijfde Nederlandse vrouwenarts van wie bekend is dat hij eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Volgens Donor Detectives zijn er zeker tien Nederlandse artsen die datzelfde hebben gedaan. De lijst zal vermoedelijk nog groeien. Donorkinderen die willen weten of Ruis mogelijk ook hun vader is, kunnen zich melden bij Fiom.