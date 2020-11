Brabantse PVV: ‘Projecteer spotprenten van profeet Mohammed op provincietoren’

De Brabantse PVV wil gigantische spotprenten van de profeet Mohammed laten projecteren op het provinciehuis in Den Bosch. De partij daagt het provinciebestuur uit om zo een statement te maken. ,,Zo komen we op voor onze westerse waarden en laten we zien dat we solidair zijn met Frankrijk”, zegt Alexander van Hattem, PVV-voorman in Brabant.

De oproep van de PVV komt twee weken na de moord op Samuel Paty. De Franse leraar werd onthoofd nadat hij tijdens een les over vrijheid van meningsuiting twee spotprenten van de profeet had laten zien. Het gaat om cartoons uit satirisch weekblad Charlie Hebdo, vijf jaar eerder zelf slachtoffer van een aanslag door moslimextremisten.

Quote Het probleem speelt niet alleen in Frankrijk, vandaag zestien jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord Alexander van Hattem, PVV-voorman Brabant

,,Het probleem speelt niet alleen in Frankrijk, vandaag zestien jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord”, zegt Van Hattem. Hij hoopt dat het provinciebestuur het ‘aandurft’ om de spotprenten te tonen. De PVV-voorman wacht nog op een reactie. ,,Of ze het doen? Ik kan niet in de bol van het college kijken. Vier jaar geleden hebben ze van die dure projectoren gekocht, het zou heel gepast zijn om die nu in te zetten.”

‘Dit is geen provocatie’

Het afbeelden van de profeet ligt gevoelig onder moslims, maar Van Hattem wuift verwijten over provocerend gedrag weg. ,,Dat is juist het probleem. Wie meegaat in dat provocatie-frame en zegt dat dit soort prenten niet passen, trapt in de tactiek van de islamisering. Onze vrijheid van meningsuiting is geen provocatie maar iets heel essentieels. Het is een westerse waarde die onder druk staat, daar moeten we voor opkomen.”

In Frankrijk waren afgelopen weken al projecties van de spotprenten te zien op een paar lokale overheidsgebouwen. Landelijk PVV-leider Geert Wilders wil daar ook het gebouw van de Tweede Kamer voor gebruiken. Van Hattem voegt nu de Brabantse provincietoren toe aan het wensenlijstje. In afwachting van een reactie van het provinciebestuur hoeft hij vooralsnog geen bijval te verwachten van de grootste coalitiepartijen in Brabant. Die willen hun vingers niet branden aan het verzoek.

Alle kleuren van de regenboog

De projecties op het provinciehuis in Den Bosch zijn goed te zien vanaf snelweg A2. Eind oktober kleurde de toren een week blauw voor het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Eerder waren er onder meer reusachtige harten voor helden in de coronacrisis, een kroon voor Koningsdag en roze lichten voor Roze Zaterdag. Het is maar zeer de vraag of de spotprenten binnenkort aan dat rijtje worden toegevoegd.