Bram (22) bouwde een metershoge kerstboom: ‘Ik was eigenlijk gewoon te lui om de kratjes in te leveren’

Wandelaars in het buitengebied van Winterswijk was het al opgevallen: een metershoge bierkerstboom schittert in het Achterhoekse coulissenlandschap. ,,Ik was eigenlijk gewoon te lui om de kratjes in te leveren”, lacht kerstboombouwer Bram Weerkamp (22).