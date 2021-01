Branche in offensief: plan voor lokale vuurwerkshows in de maak

Femke (44) schrijft teksten die mensen op hun lijf tatoeëren: ‘Wat een eer’

1 januari ,,O, o, we worden te groot, denk ik weleens. Maar tegelijkertijd is dat juist wat we willen”, vertelt Femke Kuijpers (44). Vijf jaar geleden startte de Roosendaalse met Papierpleziertjes. ‘Dat is precies wat het is: plezier op papier. Korte gedichtjes, soms iets langer, als het maar leesbaar op een kaartje past.’ Ondertekend: Fem. met een puntje.