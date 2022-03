Branchevereniging wil speellimieten voor online gokkende jongeren: ‘veilige spelomgeving bieden’

Jongens (18) tuigen sekswerker af in hotel Amsterdam: ‘Ik was zo bang, ze bleven maar slaan’

Twee 18-jarige jongens hebben op 28 februari met grof geweld een Roemeense prostituee beroofd in haar hotelkamer in de Vondelstraat. Ze werd met een mes bedreigd en gestoken en ook geschopt en geslagen, zelfs nadat ze was vastgebonden. De buit: 200 euro.

8:00