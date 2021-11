Brand in basisschool Eindhoven, leslokaal uitgebrand

Ouders uit Apeldoorn boos en gekwetst over seances op begraaf­plaats van dochtertje: ‘Kom niet aan mijn kind’

De storm van verontwaardiging over de grafseances op de openbare begraafplaats Rusthof in Amersfoort is na twee maanden bepaald nog niet geluwd. De vader en moeder van een op Rusthof begraven kind, die nu in Apeldoorn wonen, vertellen openhartig over de impact van de gebeurtenis op hun leven en smeken om duidelijkheid. ,,Dit komt bovenop de rouw die er altijd al is. Het rijt de wond volledig open. Je kunt het er gewoon niet bij hebben.’’

13 november