Brand in duinen bij Duinrell in Wassenaar, pretpark niet ontruimd

In de duinen bij pretpark Duinrell in Wassenaar is vrijdag brand uitgebroken. De brandweer meldde aanvankelijk dat het park gedeeltelijk moest worden ontruimd, maar dat hoefde uiteindelijk niet te gebeuren. Bezoekers van het park ondervinden weinig last van de bluswerkzaamheden.