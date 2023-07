Brand, storing en kapotte wc’s: reizigers van Corendon achtervolgd door pech en ‘schandalige afhandeling’

Reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon en vooral hun reizigers worden achtervolgd door pech en narigheid. Deze week ging het op drie plekken mis. Passagiers klagen steen en been, vooral over het gebrek aan hulp van Corendon als het misgaat. Het bedrijf zegt sorry.

Zo heeft een groep reizigers die naar Egypte was gegaan zich verenigd in een appgroep om te kijken of er stappen ondernomen kunnen worden tegen Corendon. Zij zouden dinsdag van Hurghada naar Amsterdam vliegen toen de vlucht werd geannuleerd. ,,De afhandeling door Corendon was rampzalig”, vertellen twee van hen.

De reden voor het annuleren was dat de toiletten niet werkten, begrepen zij van Corendon. ,,Wij zijn met tweehonderd man gedumpt in een hotel, waarbij sommige mensen zelfs in personeelsruimtes zijn gestopt en pas midden in de nacht een kamer kregen. Een vrouw van 82 zat om 04.00 uur nóg te wachten.” De reizigers hebben ook hun twijfels over het verhaal van de kapotte wc’s. ,,Dat verhaal wordt keer op keer gebruikt.”

De verhalen van de passagiers gaan over hete bussen waarin zij ‘als vee werden opgesloten’, lange wachtrijen, vies warm water op de kamer, onfatsoenlijke behandeling, donkere kamers, geen airco en mensen met kinderen die eindeloos moesten wachten. Maar vooral: geen informatie. Corendon bleek steeds nagenoeg onbereikbaar of er kwam pas heel laat iemand naar de passagiers toe. ,,We zaten pas om 03.00 uur op onze kamers. Er zijn meerdere personen die de bereikbaarheidsdienst van Corendon hebben gebeld en die was steeds niet bereikbaar.”

Een Corondon-reiziger wacht met zijn bagage in de lobby van het Sinbad-hotel in Egypte.

Etmaal later op reis

Het verhaal van Hurghada lijkt op het verhaal van de 188 passagiers die woensdag naar Gran Canaria vlogen nadat hun vliegtuig dinsdag moest terugkeren vanwege een technische storing. Uiteindelijk konden zij pas een etmaal later weg. Ook deze groep klaagde volop over de slechte informatie van Corendon en het geklungel met overnachtingsplaatsen, maar dan in Nederland.

De derde plek waar het deze week misging is Catania, op Sicilië. Van de 31 Nederlanders die daar vanwege een brand op de luchthaven gestrand waren, zitten er momenteel nog zes op het Italiaanse eiland. Zij kunnen vrijdag met het vliegtuig terug naar Nederland, laat een woordvoerder van Corendon weten. De rest is al thuis of donderdagmorgen met het vliegtuig vertrokken.

Zondagnacht woedde een brand op de luchthaven van Catania, waardoor vluchten van en naar het vliegveld werden geschrapt. Ook vluchten vanaf Schiphol en Eindhoven Airport werden geannuleerd. Aanvankelijk zou dit duren tot woensdagmiddag 14.00 uur, maar ook donderdag werden veel vluchten nog geannuleerd of moesten uitwijken naar andere luchthavens op Sicilië.

De vlucht naar Las Palmas op Gran Canaria vertrok een etmaal later, na een technische storing aan boord.

Reactie Corendon, met excuses

Corendon reageert als volgt op de problemen in Hurghada: ,,Helaas waren in het betreffende vliegtuig de wc’s niet operationeel en daardoor kon niet gevlogen worden. Daarop is de vlucht verplaatst naar de volgende dag. De gasten zijn ondergebracht in het Sinbad Aquapark. Dit is een viersterren all-inclusive hotel. Verder heeft de agent ons verzekerd dat er voor iedereen een kamer is geregeld. Onze gasten hebben diezelfde nacht kort voor 02.00 uur een sms gekregen dat hun vlucht de volgende dag om 13.45 uur zou vertrekken met aankomst in Amsterdam om 18.15 uur. Alle passagiers zijn een dag later dus terug naar huis gevlogen.”

,,Wat onze bereikbaarheid betreft: onze customer care-afdeling is 24/7 bereikbaar geweest en is dat nog steeds. Door de drukte was de wachttijd wel langer dan normaal, namelijk 15 minuten. Maar we herkennen ons niet in de bewering dat we niet bereikbaar zouden zijn. Los van deze inhoudelijke reactie betreuren we het uiteraard ontzettend dat de terugvlucht niet is verlopen zoals was gepland en dat de vakanties van onze gasten daardoor heel vervelend zijn geëindigd. En daarvoor bieden we onze welgemeende excuses aan.”

