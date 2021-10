Brand verwoest bezoekerscentrum museumboerderij Heeswijk-Dinther: ‘Smoel van ons museum is weg’

Bedreigd en ondergedo­ken: ‘Veilig­heids­dien­sten lieten Nederland­se infiltrant aan zijn lot over’

9 oktober Een Nederlandse man, die voor zowel de Amerikaanse CIA als de Nederlandse AIVD werkte, wordt bedreigd en is ondergedoken in Nederland. Hij klopte tevergeefs aan bij de AIVD voor hulp. De man was jarenlang diep geïnfiltreerd in een terroristisch netwerk.