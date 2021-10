Brandbrief advocaten aan Kamer: niet in staat gedupeerden toeslagenaffaire bij te staan

Advocaten die gedupeerden van de toeslagenaffaire bijstaan, zijn niet in staat hun werk goed uit te voeren. Dat komt doordat de advocaten tegen ‘talloze problemen en hindernissen’ aanlopen, waardoor de bijstand onder druk komt te staan, zo schrijft een handvol advocaten namens ongeveer 220 collega’s in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Voordat advocaten het dossier van hun cliënt kunnen inzien, is er een wachttijd die inmiddels is opgelopen naar 24 maanden, zo staat in de brief. Daarbij worden delen niet volledig of deels gecensureerd aangeleverd. Om cliënten bij te staan, moeten de advocaten volledige toegang hebben tot de dossiers, zo schrijven zij.

Verder willen de advocaten dat er een team bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHG) van de Belastingdienst komt die hen bij vragen direct te woord staat. ,,Normaal is er een nummer waar wij als professionals terechtkunnen en dan word je gelijk geholpen. Nu moeten wij de gewone servicelijn bellen. Die mensen kunnen de gedupeerden zelf al niet helpen”, zegt initiatiefneemster van de brandbrief advocate Khadija Bozia. De mensen in dat gewenste team moeten de bevoegdheid hebben binnen 24 uur een dossier in te zien en te kunnen ‘escaleren’, zodat er snel gehandeld kan worden. ,,Bijvoorbeeld bij een dreiging van uithuisplaatsing van een kind”, aldus Bozia.

Verder moet het kabinet budget vrijmaken om hulp van schade-experts in te roepen. Voor de advocaten die de gedupeerden bijstaan is het ‘nattevingerwerk’ om de hoogte van het ‘immateriële schadebedrag’ te bepalen, omdat zij daar niet bekwaam in zijn. ,,Bijvoorbeeld de hoogte van psychische schade: door een echtscheiding, discriminatie, ontslag, door op een zwarte lijst te komen, getreiterd te zijn door de Belastingdienst. Hoe koppel je daar een geldbedrag aan vast?”, vraagt Bozia zich namens haar collega’s af. Daarvoor is de hulp van ervaren schade-experts nodig, geld daarvoor moet komen vanuit de overheid, zo schrijven de advocaten.

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) deelt de zorgen en werkt met de advocaten samen aan een voorstel tot een sneller werkproces. ‘Zo spoedig als mogelijk’ wil de orde ‘tijdens een gesprek over de knelpunten die de advocaten tegenkomen’, een verbetervoorstel aanbieden aan demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen), aldus een NOvA-woordvoerder.

Kamer wil duidelijkheid

Eerder vandaag werd bekend dat partijen in de Tweede Kamersnel duidelijkheid willen van staatssecretaris Alexandra van Huffelen over de ‘herijking’ die is aangekondigd in de afhandeling van de toeslagenaffaire. Kamerleden vragen zich af wat het gaat betekenen voor de stroperige hersteloperatie voor gedupeerden van het schandaal.

Een groot deel van de gedupeerde ouders heeft nog steeds geen uiteindelijke beoordeling over hun compensatie ontvangen. Eerder dit jaar kondigde Van Huffelen aan de hersteloperatie opnieuw tegen het licht te houden. CDA’er Inge van Dijk had wel verwacht dat er na de zomer meer duidelijkheid zou komen over deze ‘herijking’. ,,Het proces gaat wel erg langzaam”, zegt de christendemocraat.

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels begrijpt dat zo’n proces tijd kost. Maar hij wil wel weten wanneer er concrete voorstellen komt. Daarnaast vraagt Snels zich af of er niet al verbeteringen zijn gebleken die nu al kunnen worden ingevoerd. Ook VVD’er Folkert Idsinga wil weten ‘wanneer we een plan mogen verwachten’ en wanneer er versnelling kan optreden volgens de staatssecretaris.

'Vertragingsrapportage’

De jongste voortgangsrapportage over de hersteloperatie ‘is meer een vertragingsrapportage’, stelt PvdA’er Henk Nijboer vast. Hij wil weten welke termijn Van Huffelen nog aanvaardbaar vindt voor de afhandeling van het schandaal. Hij oppert om eerst een ‘ondergrens’ vast te stellen, en aan de hand daarvan te bepalen welke aanpak nodig is om die te halen.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya herhaalt het plan van zijn partij voor een ‘eendagsprocedure’ om gedupeerden veel sneller te helpen. Hij vraagt Van Huffelen of zij bereid is zo’n procedure op te tuigen, uitgevoerd door een andere organisatie. ,,Als ze bereid is dit te organiseren, dan krijgt ze van de SP de kans dat te doen”, aldus de socialist. Anders kan de bewindsvrouw beter ‘het veld ruimen’, vindt Alkaya.

Van Huffelen moest eerder toegeven dat de afhandeling van de toeslagenaffaire volgens het huidige tempo nog jaren zou duren. Ook is het niet zeker of de herijking voor een versnelling zorgt. De Kamer had eerder dit jaar aangedrongen op een andere koers.

