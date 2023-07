Brandend vrachtschip drijft naar noorden van Terschelling, ruim 900 meer auto’s aan boord

Met het schip is nog steeds een noodsleepverbinding, waardoor het buiten de verkeersbanen wordt gehouden en het scheepvaartverkeer niet wordt gehinderd. Aanvankelijk lag het vrachtschip ten noorden van Ameland. Volgens een woordvoerder van de kustwacht drijft het vooralsnog langzaam richting het westen. Hoe dit verder gaat, wordt in de gaten gehouden.

De brand woedt nog altijd in het 200 meter lange Panamese schip, dat auto’s aan boord heeft. Volgens de kustwacht wordt niet langer meer gekoeld vanaf omliggende vaartuigen om te voorkomen dat er overbodig veel water in het schip komt, wat een gevaar kan zijn voor de stabiliteit.

Aan boord van de noodsleper Guardian is een bergingsteam van zo’n acht personen dat de situatie in de gaten houdt. Het is op dit moment nog niet mogelijk om het schip weg te slepen, omdat er nog geen mensen aan boord kunnen om een sleepverbinding tot stand te brengen.

Volgens de kustwacht zijn 23 bemanningsleden uit India van het schip gehaald. Een van hen heeft het niet overleefd. Deze persoon stierf aan boord van een reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De andere bemanningsleden die gewond raakten na het naar beneden springen van het dek, zijn buiten levensgevaar.

Olie gelekt

Volgens demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat worden de Waddeneilanden vooralsnog niet bedreigd door de brand. Als er brandstof zou gaan lekken dan zal die zich naar het noorden verspreiden en niet richting de Waddeneilanden. Dat komt door ‘de huidige en voor de komende dagen voorziene wind- en golfrichting’, schrijft Harbers.

Woensdagavond meldde de Waddenvereniging dat er nog geen olie is gelekt uit het schip, de Fremantle Highway. Rijkswaterstaat is met een oliebestrijdingsvaartuig in de buurt om te kunnen ingrijpen zodra dat wel het geval is. Het schip kan nog niet worden weggesleept, omdat de brand aan boord nog niet uit is.

Aanvankelijk lag de Fremantle Highway dicht bij de vaargeul en bij een belangrijke gasleiding, schrijft Harbers. Het kon worden verplaatst. Mocht het mogelijk zijn het Panamese vrachtschip Fremantle Highway te verslepen, dan zal dat eerder richting het noorden zijn dan naar een Nederlandse haven, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat, die benadrukt dat op dit moment alle scenario’s nog open staan. Welke haven hiervoor in aanmerking zou komen, kan hij nog niet zeggen.



Nog weken

Voordat het schip kan worden verplaatst, moet eerst de temperatuur dalen. De brand kan volgens de kustwacht nog dagen of misschien zelfs weken duren.

De Duitse regering heeft inmiddels hulp aangeboden bij de bestrijding van de brand. ‘Op dit moment moeten de experts een bergingsplan maken. Duitsland zal alles ter beschikking stellen wat kan helpen’, schrijft de minister van Milieu Steffi Lemke donderdag op Twitter. Duitsland is al van meet af aan betrokken bij de rampenbestrijding. De gespecialiseerde hulpverleners van het Duitse Havariekommando hebben geholpen bij het koelen van de Fremantle Highway.

Onderzoek

De Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid wil graag onderzoek doen op het schip, maar moet daarvoor eerst een formeel verzoek krijgen van de autoriteiten in Panama. Het schip voer in internationale wateren, waardoor de leiding ligt bij het land waar het schip bij hoort. Ook de Japanse eigenaar is erbij betrokken. Tijdverschil maakt dat de processen wat langer duren.

De operator van het schip, Wallem, zegt volledige medewerking te geven aan de onderzoekers en hulpdiensten. ‘Onze prioriteit ligt bij de veiligheid van ons personeel, milieubescherming en de veiligheid van het schip', staat in een statement dat is verstuurd door een crisismanager.

Ruim 900 meer auto’s

Er stonden meer auto’s aan boord dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens de Japanse rederij K Lines, die sprak met het Duitse persbureau DPA, gaat het om 3783 auto’s in plaats van de oorspronkelijk gemelde 2857 auto’s. De kustwacht kon het nieuwe aantal niet bevestigen.

Van de bijna drieduizend auto’s aan boord van Fremantle Highway zijn er zo’n driehonderd van het Duitse automerk Mercedes-Benz, meldt persbureau Bloomberg. Volkswagen gaf aan nog niets te kunnen zeggen. Ford en Nissan meldden dat ze geen auto’s aan boord van het schip hebben. Opel- en Peugeot-moeder Stellantis, Toyota en Renault zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat door hen gemaakte voertuigen op het schip vervoerd worden.

De situatie op de Fremantle Highway lijkt op die van de Felicity Ace, die begin vorig jaar in de buurt van de Azoren in brand vloog. Dat schip was geladen met duizenden Volkswagens, Porsches, Audi’s, Bentley’s en Lamborghini’s en de brand was pas na dertien dagen geblust. Daarna zonk het schip deels.

Verzekeraar Allianz meldde vorige maand dat branden op schepen worden gezien als een van de grootste veiligheidsproblemen voor de scheepvaartindustrie. Zo gingen er vorig jaar acht schepen verloren en werden er ruim tweehonderd incidenten gerapporteerd, het hoogste aantal in tien jaar tijd. De oorzaak ligt volgens Allianz onder meer bij een toename van het aantal verscheepte goederen met batterijen, waaronder elektrische auto’s. ,,De belangrijkste gevaren zijn brand, explosie en ‘thermische runaway’, een snelle zelfverhitting die een explosie kan veroorzaken”, stelde de verzekeraar.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: