Brandende zon, ontblote bovenlijven en genieten: ‘Harmony of Hardcore gezelligste feestje van het jaar’

Kabinet rekent op nieuwe vaccinatie­ron­de in najaar: ‘Kans is reëel’

Het kabinet houdt sterk rekening met een nieuwe coronavaccinatieronde ‘vroeg in het najaar’. Het is nog onduidelijk of iedereen die wil dan weer een prik krijgt, maar minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) noemt de kans op een nieuwe vaccinatiecampagne ‘reëel'.

3 juni