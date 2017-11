Brandpunt-journalist opgepakt in Griekenland

De journalist bevond zich samen met een groep Syrische vluchtelingen op de Griekse oever van de grensrivier tussen Griekenland en Turkije. Die wilden de oversteek naar Europa maken. Rond 10.00 uur werd de groep aangehouden door de Griekse politie. Dit omdat de rivier militair gebied zou zijn, aldus Robert ter Weijden, de coördinator Brandpunt van omroep KRO-NCRV.



,,We hebben vanmiddag nog met Sakir kunnen appen", zegt Ter Weijden. ,,Toen ging het nog goed met hem. Hij was er rustig onder." Volgens hem is Khader opgepakt ondanks het feit dat hij een Nederlands paspoort bij zich had en twee Nederlandse perskaarten. ,,Hij liet meteen weten dat hij een Nederlandse journalist is, maar de politie lijkt dat niet te accepteren. Sakir zelf denkt dat dat mogelijk komt vanwege zijn uiterlijk. Hij wordt behandeld als een illegale vluchteling."



De Nederlandse ambassade in Athene probeert contact te leggen met de Griekse autoriteiten. ,,Maar de bureaus zijn daar nu ook wel gesloten. Om 17.30 uur kregen we een laatste bericht van hem. Hij moest zijn telefoon inleveren. Ik vrees een nacht in een Griekse cel voor hem", aldus Ter Weijden.