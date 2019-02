‘Brandweer Amsterdam zegt vertrouwen in leiding op’

Geen vertrouwen

Daar komt nu een streep door heen te staan, volgens de anonieme brief is de opgave van Van Uhm een onmogelijke. ‘Wij als beroeps brandwachten hebben geen vertrouwen meer in de gehele korpsleiding. We beraden ons nog op verdere acties en zullen vanaf heden niet meer zwijgen.’ Er wordt aangegeven dat tot nu toe stilte was ingelast, omdat ‘medewerkers simpelweg bang voor vervolging zijn'. Dat het niet botert wordt ook duidelijk uit eerdere uitspraken van Schaap. Zo noemde hij in een radio-interview de ondernemingsraad van de brandweer ‘de medezeggenschapsmaffia’. Op Facebook regende het kritiek en smakeloze teksten en foto’s. ,,Ik wil Schaap wel naar zijn laatste rustplaats brengen’’, zo schreef iemand. Een ander typte: ‘klaar met deze man’ en plaatste daar een foto van een aan stukken gescheurd schaap bij. Een deel van deze verwensingen komt van oud-brandweerlieden.

Maar hoe groot de groep ontstemde brandweerlieden achter de brief die nu is verstuurd precies is, is onduidelijk. Dat is waarom de woordvoerder van de brandweer op dit moment niet wil reageren. ,,We gaan niet in op een anonieme brief. Wij hebben gesprekken met de ondernemingsraad, dat is de partij die de medewerkers vertegenwoordigt.” De woordvoerder benadrukt dat ook burgemeester Halsema onlangs ‘goede gesprekken’ had met de OR. De brief die in omloop is, is niet aan haar geadresseerd. Het is onduidelijk of de burgemeester het schrijven al binnen heeft gekregen.