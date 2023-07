Brandweer redt jonge klimmer (7) uit metershoge brugpijler: 'Ik zag de angst in zijn ogen’

Rechter probeerde MH17-pro­ces te beïnvloe­den: ‘Doelbewust en doorzich­tig’

De Hoge Raad heeft een strafrechter van het Gerechtshof Den Haag op de vingers getikt om een poging tot ondermijning van het strafproces over vliegramp MH17. De rechter verspreidde onder haar collega’s een boek dat door haar broer was geschreven met daarin een complot over het neerhalen van de MH17. De rechtszaak noemde ze ‘een doelbewuste en doorzichtige cover-up’.