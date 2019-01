Brandweerbaas Amsterdam: het moet aardiger

Inbreker kiest verkeerde auto uit

11:29 Een man die vermoedelijk spullen wilde stelen uit auto’s, koos afgelopen nacht in Harderwijk het verkeerde voertuig uit. Hij trok het achterste portier open van een onopvallende politieauto, terwijl in het voertuig nog een agent zat. Een poging om te vluchten was tevergeefs, de agent wist de man in de boeien te slaan.