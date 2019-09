Brandweercommandant: Halsema noemde negergrap binnen het korps ‘hilarisch’

Opnieuw is er ophef rond de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. In een gesprek met brandweercommandant Leen Schaap zou ze een veelgemaakte negergrap binnen het korps ‘grappig’ en zelfs ‘hilarisch’ hebben genoemd. Dat zegt Schaap in een uitzending van het Amerikaanse radioprogramma This American Life .

Schaap was juist aangesteld om een cultuur van uitsluiting en racisme binnen het brandweerkorps te bestrijden. Na het gesprek met Halsema voelde hij zich in de steek gelaten, vertelt hij in de reportage.

De bewuste grap werd gemaakt tegen Amsterdamse brandweerlieden met een kleurtje. Ze werden door hun blanke collega’s steevast Ger genoemd. Niet omdat ze zo heetten, maar omdat dan de woordgrap kon worden gemaakt: ‘Nee, Ger.’ Volgens Schaap herhaalde Halsema de negergrap schaterlachend in een gesprek met de brandweercommandant.

Burgemeester Halsema ontkent dat het zo gegaan is. ,,Burgemeester Halsema kent de grap en heeft de grap ook herhaald", meldt haar woordvoerster tegen deze site. ,,Het is namelijk een voorbeeld van humor die voor een grappenmaker misschien onschuldig lijkt, maar die tegelijk als bijzonder kwetsend kan worden ervaren door een ander. Het is een vorm van sluimerend racisme. Dat hebben grappenmakers niet altijd door. Dus juist dit soort voorbeelden helpt bij gesprekken over de bedrijfscultuur en racisme bij de brandweer.”

Wittemannencultuur

Tegen zijn zin vertrekt commandant Leen Schaap per 1 oktober bij de Amsterdamse brandweer. Hij werd in het voorjaar van 2016 door burgemeester Eberhard van der Laan aangesteld als krachtige commandant die de ‘wittemannencultuur’ in de kazernes moest openbreken. Het moest afgelopen zijn met seksisme en racisme, vrouwen en minderheden moesten zich meer thuis kunnen voelen in het korps.

In het radioprogramma This American Life vertelt Schaap dat hij een naar binnen gekeerde organisatie aantrof, waarin Marokkaanse mannen soms ‘ratten’ worden genoemd en Surinaamse mannen ‘apen’. En waar een Turkse man de bijnaam Bin Laden kreeg en mannen ’s avonds porno keken waar hun vrouwelijke collega’s bij waren.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Vertrekkend Brandweercommandant Leen Schaap. © ANP

Oud-politiechef Schaap trad hard op tegen brandweerlieden die betrokken waren bij incidenten die in zijn ogen symbool stonden voor vrouwonvriendelijkheid en racisme binnen het korps. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Door zijn botte bijl-methode en stevige uitspraken - hij zette de ondernemingsraad weg als ‘de maffia van de medezeggenschap’ - stuitte Schaap op grote weerstand op de werkvloer. Schaap ontving zelfs doodsbedreigingen per brief, afkomstig van zijn personeel.

Vertrouwensbreuk

Femke Halsema liet de binnenbrand bij het korps vorig jaar onder de loep nemen door oud-generaal Peter van Uhm. Die constateerde dat het ontbrak aan ‘wederzijds vertrouwen tussen de korpsleiding en het gros van de mensen in de operationele dienst’. Volgens Van Uhm was een nieuwe fase aangebroken, waarbij weer naar verbinding moest worden gezocht.

Na dat rapport liet Halsema Schaap weten op zoek te gaan naar een andere brandweercommandant. Per 1 oktober start de Brabantse brandweercommandant Tijs van Lieshout in de hoofdstad. ,,Laat er geen enkel misverstand over bestaan: de modernisering van de brandweer heeft de hoogste prioriteit en racisme en discriminatie worden niet geaccepteerd", zegt Halsema via haar woordvoerster. ,,Op dat punt heeft Leen Schaap belangrijke resultaten geboekt. Het veiligheidsbestuur zet deze lijn door en ook de nieuwe brandweercommandant heeft deze opdracht gekregen en aanvaard.