Brandweercommandant over toename hoogbouw: ‘Mensen stapelen is ook risico stapelen’

,,Mooi zijn ze, hè, die artist's impressions van de wolkenkrabbers die in Den Haag moeten komen?’’ zegt Esther Lieben, brandweercommandant in Den Haag. ,,We hebben er gisteren met de Veiligheidsregio een presentatie over gehad. Echt prachtig. En hoog: bij station Hollands Spoor is er één gepland van 230 meter! Maar de brandweervrouw in mij wordt daar best wel een beetje zenuwachtig van.’’