Brandweermannen sleepten zware man uit vuur, daarna konden ze afkoelen in zwembad van Henk

Het leek een brand zoals hij er in zijn leven al vele bluste toen Wout de Groot uit Zeeland de melding zag: haag in brand in Langenboom, zondag 9 juli 2023 om 13.32 uur.

Wat het uiteindelijk toch moeilijk maakte, was de temperatuur. En de schrikbarende ontdekking onder het blusschuim.

Fles op de rug

Het was benauwd zondag, ruim 30 graden, toen bewoners van de Magnoliastraat in Langenboom een brandlucht roken uit een van de achtertuinen. De buren in de tuin ernaast, Tomasz en Anna Kazmierczak-Badurowicz, probeerden het vuur vanuit hun dorre tuin met de tuinslang en een emmer water te blussen, maar vluchtten de straat op.

Op dat moment kun je alles Een achterbuurvrouw filmde metershoge oranjerode vlammen onder een roetzwarte rookwolk.

Wout de Groot was een van de zeven brandweermannen uit Zeeland die als eerste ter plaatse waren. Ter bescherming dragen ze brandwerende pakken en ademen ze door een fles op de rug. Wat ze al snel zagen, was dat hier meer in brand stond dan een coniferenhaagje. Een goed gevulde achtertuin was het, een achtertuin vol brommers en stalen kratten en kasten. Gelukkig niemand thuis.

Dachten ze.

Zwaar, nat en glad

Van twee kanten probeerden ze het vuur te blussen: een paar collega’s via de achterkant, De Groot en een collega stampten de voordeur in met een balk. ,,Een bonkie, zo noemen we dat. Een bonkie.”

De brandweerman die de gevel tegen brand wilde beschermen, zag plotseling beweging onder het blusschuim. Een man was het, een man die zo te zien was bezweken toen hij met zijn tuinslang probeerde te blussen. Met een man of zes tilden ze hem de tuin uit: de korte vluchtroute door het huis was te krap. ,,Hij was haast niet te tillen. Zwaar. En nat en glad van het schuim.”

Volledig scherm De vlammen sloegen zondagmiddag uit de heg. © Persbureau SK-Media

Onderweg moesten ze nog stoppen om de brandende schuttingdeur te blussen. Zoiets doe je bijna zonder na te denken, zegt De Groot. ,,Iedereen gaat ervoor. Op dat moment kun je alles.”

Buiten realiseerden ze zich pas wat ze aan het doen waren: bij extreem hoge temperaturen een zware man uit een brandende tuin dragen.

Niet te doen

Meerdere brandweerlieden liepen zondag hittestuwing op, een ernstige vorm van oververhitting. Je kunt last krijgen van een hoge lichaamstemperatuur, veel zweet, braken en flauwvallen.

Een enkele brandweerman werd onwel, de bewoner van het huis is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet duidelijk. Volgens verschillende mensen in de buurt is hij naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht.

Buurman Hans Lukassen zag het toen de eerste brandweermannen de helm afzetten en werden afgelost door collega’s uit Grave en Uden: dit was eigenlijk niet te doen. En bood hen het zwembad in de achtertuin aan.

Lekker was dat, zegt De Groot als hij een dag later spontaan een bedankje komt brengen.

,,Koud, maar lekker.”