Brandwonden Sjinkie Knegt vooral tweedegraads

Ook bondscoach Jeroen Otter vertelt vandaag op het EK in Dordrecht dat Sjinkie een goede nacht gehad. ,,Hij heeft heel veel gedronken, dat is bij brandwonden essentieel. Dat werkt goed, en daar zijn we heel erg blij om. Het allermooiste dat ik vandaag zag, was dat hij vanmorgen een WhatsAppje stuurde, dat hij met één duim in moest toetsen, om iedereen succes te wensen. Dat is een fijn teken.’’



,,De brandwonden zijn op zijn borst het minst’’, vervolgt Otter. ,,Maar zijn gezicht is opgezwollen door de blaarvorming. Erg prettig voelt hij zich niet, maar naar omstandigheden gaat het goed. Dat is wel op zijn Sjinkies. Dat is mooi om te horen. Sjinkie is een positivo, zo kennen we hem. Je hebt dan toch het idee dat hij daar ligt met het gevoel: de wereld is nog niet van me af en de shorttrackwereld ook niet. Waar hij denk ik geluk mee heeft, is dat hij op zijn rug ligt. Daar heeft hij geen enkele wond. Hij kan dus wel goed liggen. Het is een opluchting van de vrouw van Sjinkie te horen dat hij er positief in staat. De eerste weken blijft hij sowieso nog in het ziekenhuis. Na drie weken kunnen ze überhaupt pas inzicht krijgen in de behandelwijze. Binnen het team van Sjinkie is het een flinke dreun geweest (de overige shorttrackers zijn op dit moment in Dordrecht voor het EK, red.). Iedereen hier moet het even een plek geven.”