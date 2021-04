Breakdancer Jeroen legt 20 kilometer koprollend af en grijpt bizar record: ‘Mijn schouders liggen open’

Ex-miljonair Jan Jansen (71) uit Enschede raakte alles kwijt: ‘Uiteinde­lijk draait het niet om wat je bezit’

9:30 ENSCHEDE - Hij bouwde een miljoenenimperium, woonde op een landgoed en raakte in de nasleep van de kredietcrisis alles kwijt. Toch is Jan Jansen (71) nog steeds de vrijbuiter die hij was toen hij als jongen met een rugzak naar Parijs liftte. Hij schreef een roman over zijn leven in uitersten.