Breaking Bad in de polder: labslaven of kartelleden?

LIVE TWITTER Jos Brech heeft verklaring over Nicky Verstappen op papier ‘maar wil afwachten’

11:21 Jos Brech (55) heeft vandaag in de rechtbank aangegeven dat hij een verklaring over de zaak Nicky Verstappen op schrift heeft gezet. De officier wil graag weten wat er in de verklaring staat, maar dat wil Brech niet zeggen. ,,We worden belemmerd in de verdediging”, geeft hij aan. De man die verdacht wordt van de moord op Nicky Verstappen op de Brunsummerheide in 1998 staat vandaag in een niet-inhoudelijke zaak voor de rechter. Verslaggever Carla van der Wal is aanwezig bij de zitting. Haar tweets zijn onderaan dit artikel te volgen.