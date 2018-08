Brech in het verleden behandeld na zedendelict

Jos Brech is in het verleden behandeld bij het Riagg na een zedendelict. De verdachte van de moord op Nicky Verstappen vertelde dat al in 2001 aan de politie, zo meldt de onderzoeksleider aan krant De Limburger.

De nu 55-jarige man die wordt gezocht voor de moord op Nicky Verstappen heeft volgens de onderzoeksleider van de politie uit eigen beweging zijn betrokkenheid bij een zedendelict en de daarop volgende therapie opgebiecht.

Dat deed de man uit Simpelveld tijdens een getuigenverhoor in 2001. Voor dat verhoor was hij opgeroepen omdat hij in 1998 enkele uren na de vondst van het lichaam van de 11-jarige Nicky ’s nachts over de Brunssummerheide fietste. Twee marechaussees hielden hem staande en noteerden zijn personalia. De politie ondernam toen nog geen verdere actie, omdat ze hem als toevallige passant bestempelde. Later zal blijken dat het niet de eerste keer in deze zaak is dat de politie heel dicht in de buurt van de moordverdachte komt.

'Rare snuiter'

Het second-opinionteam, dat de vastgelopen moordzaak vlot probeerde te trekken, vond het drie jaar later wel nodig Brech als getuige te horen. De Simpelveldenaar vertelde toen dat hij in 1985 was verhoord over een zedendelict met kinderen en dat hij daarna in behandeling was gegaan. Als reden voor zijn nachtelijke fietstocht gaf Brech aan dat hij brieven voor de scouting had bezorgd. Dat had hij ’s nachts gedaan omdat het overdag te warm was. De politie trok die verklaring na bij de scouting. Die omschreef Brech als een rare snuiter, maar bevestigde dat hij de gewoonte had brieven zelf te bezorgen om postzegelkosten te besparen.

Een tweede verhoor bood geen nieuwe inzichten. De man zei zich niet te kunnen herinneren waar hij drie jaar eerder was, de twee dagen dat Nicky werd vermist. Thuis, veronderstelde hij.

In de politie- en justitiesystemen was destijds slechts een (sepot)melding maar geen nadere info over het zedendelict van 1985 terug te vinden. De zaak is nooit voor de rechter gekomen. Op grond van de archiefwet moeten de stukken dan vijf jaar na dato worden vernietigd.

Ontucht met drie jongens

Uit twee regionale krantenberichten uit 1985, blijkt dat een 22-jarige man uit Simpelveld bekend heeft twee jongens van tien in Wijnandsrade te hebben betast. Ook gaf hij ontucht een jaar eerder met een jongen in Wylre toe. Mogelijk is dat Brech, woonplaats en leeftijd komen overeen met die van Brech destijds, maar het is voor de politie niet meer te achterhalen of het ook om hem gaat. De politie heeft geen informatie kunnen achterhalen omdat de systemen opgeschoond zijn.

In 2010 komt de politie voor de derde keer heel dicht in de buurt van de vermoedelijke moordenaar van Nicky. De naam van Brech staat op een lijst van kandidaten bij wie de politie DNA wil afnemen. Die lijst vindt het OM te groot. De DNA-wetgeving destijds schreef voor dat per 5 of 10 personen toestemming nodig was. Justitie brengt het aantal terug tot 107 mannen. Brech kwam voor in het dossier als passant, die categorie - met tientallen namen - is destijds geschrapt. ,,Met de wetenschap van nu een gemiste kans”, erkende de politiechef woensdag.