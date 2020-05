Bredaas echtpaar opgepakt in groot internationaal witwasonderzoek

De arrestaties en huiszoeking zijn een vervolg op een internationale politieactie in juli 2019 waarbij in Nederland, Bosnië, Spanje, België en Slovenië ruim twintig huiszoekingen werden gedaan. In Nederland concentreerde de actie zich op panden en bedrijven van het verdachte echtpaar of aan hen gelieerde bedrijven. Peperdure auto’s, waaronder een Ferrari, Hummer en Porsche werden in Nederland en Bosnië in beslag genomen.



De van oorsprong Bosnische verdachte uit Breda werkt volgens media in Bosnië voor een internationale cocaïnebende uit de Balkan, het Tito en Dino-kartel. Aan het hoofd zou Edin G. staan, een neef van de Bredase man. Zelf ontkent Mirza G. in contact te staan met zijn neef en diens organisatie.