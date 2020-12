Bredase advocaat Peter Schouten vangt bot bij rechter: hij mag geen legale wietkwekerij beginnen

Het Bredase Project C van de Bredase advocaat Peter Schouten maakt geen kans meer om mee te doen met de legale wietproef van de overheid. Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdagavond besloten in een zitting op Skype.

Project C-voorzitter en raadsman Peter Schouten wilde in een kort geding de loting van donderdag voor het wietexperiment van het kabinet uitstellen, zodat hij nog kans kon maken om wel als legale hennepkweker aan de slag te gaan. De uitslag was voor hem teleurstellend.

Eerder werd bepaald dat Project C geen vergunning kreeg om een legale wietkwekerij in te richten in Etten-Leur. Van de 147 kandidaten voor het wietexperiment, werden er vrijdag 96 aan de kant geschoven. Vijftig telers gingen vorige week door naar de volgende ronde: een loting waaruit donderdag tien telers komen die mogen deelnemen aan het landelijk experiment met gereguleerde wietteelt.

Volledig scherm De initiatiefnemers van Project C. Tweede van rechts Peter Schouten. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Bezwaar

Project C zat daar niet bij, waarop advocaat Schouten besloot bezwaar te maken. In een spoedzitting wilde hij de loting laten uitstellen. Project C deed dat omdat het vindt dat het ministerie zich te veel heeft laten leiden door het negatieve advies van de burgemeester van Etten-Leur. Schouten: ,,Vooraf heeft de minister beloofd dat die lokale adviezen niet bindend zouden zijn, maar mijn indruk is dat de ministeries zich daar toch sterk op hebben gebaseerd.”

Geen kans meer

In de zitting, die via Skype plaatsvond, besloot de rechter de vordering af te wijzen. Volgens de rechter was de procedure erop gericht om voortgang te maken met het project van legale wietteelt. Hij zei dat het ministerie dat duidelijk had aangegeven. Ook noemde hij het belang dat de andere aanvragers door kunnen gaan met de voorbereidingen.

De tien uitverkoren ondernemers mogen straks cannabis gaan leveren aan de coffeeshops in de tien steden die meedoen aan het wietexperiment. Daaronder ook Tilburg en Breda. De loting is donderdag om 11.00 uur.