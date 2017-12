Brian (13) lokte pedofiel in de val: Het leek me wel grappig

Het was vooraf nooit zijn doel om een pedofiel in de val te lokken, maar Brian 'vindt het wel mooi' dat de man uit Nieuwegein tegen de lamp liep. Waarom maakte hij eigenlijk een afspraak? ,,Leek me wel grappig. We waren gewoon met een groep en wouden lachen.''



Brian dacht eigenlijk dat hij niet op zou komen dagen. Toen 42-jarige man toch echt voor zijn deur stond, vroeg hij eerst een foto vanuit zijn auto te sturen om te checken of hij echt naar het dorp was gekomen. Terwijl de man via Instagram vroeg waar het 'meisje' bleef, liet Brian hem geloven dat ze zich nog aan het omkleden was.



Met een maat besloot hij op de auto af te stappen. Bang dat hij hem wat aan zou doen, is hij nooit geweest. ,,Nee, dat zou hem toch niet lukken. Hij was alleen en wij en met een stuk of acht tot tien man. Wij liepen met z'n tweeën op hem af, de rest stond klaar voor als er wat zou gebeuren.''