Britse professor: ‘Wow, jullie cijfers zijn zo laag als die van Wuhan’

Ook een van de meest gezaghebbende epidemiologen ter wereld zit met de praktische thuiswerk beslommeringen van het coronatijdperk: ,,Ik breng even lunch naar mijn vrouw hoor, maar vertel”, zegt Riley telefonisch vanuit Londen.



De professor Infectieziekten is verbonden aan het Imperial College. Met zo’n vijftig onderzoekers publiceert deze universiteitsgroep uit Londen toonaangevende artikelen over het coronavirus, de verspreiding en de gevolgen van lockdownmaatregelen. Hun modellen over epidemieën gelden als maatgevend, veel regeringen baseren hun beleid erop. Zo schudde een rapport van Imperial met prognoses over honderdduizenden tot miljoenen doden bij gebrek aan sociale restricties de Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Boris Johnson recent nog wakker. ,,We komen nu in een cruciale fase”, zegt Riley. ,,Er is niet één verhaal over corona. Dus kijken we nu op veel plekken wat maatregelen doen. China deed het op dit vlak geweldig: ze namen snel forse maatregelen, die kunnen niet zomaar overgenomen worden in de rest van de wereld.”