Britse royals zien eruit alsof ze het kind eruit hebben geniést

Vrouw (59) in Drunen van fiets gereden en naar auto gesleurd

7 mei Een 59-jarige vrouw is maandagavond door een man in een blauwe bestelbus van haar fiets gereden aan de Moerputtenweg richting Den Bosch. Hierna probeerde de man haar naar zijn auto te sleuren. De vrouw verzette zich hevig, waarop haar aanvaller ervandoor ging. De politie is op zoek naar de verdachte en getuigen.