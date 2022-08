Britse student Danny (22) op brute wijze vermoord in Amsterdam tijdens vakantie

Leeuwarder deed ‘voor de kick’ valse bommelding bij provincie­huis Fries­land

De 23-jarige Fries die in juli een valse bommelding deed bij het provinciehuis in Leeuwarden, deed dat ‘voor de kick’, meent het Openbaar Ministerie. Zijn daad had geen relatie met de boerenprotesten. De man is vandaag door de politierechter tot zes maanden cel veroordeeld. Hij gaat in hoger beroep.

15 augustus