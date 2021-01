Britse variant rukt op, RIVM rekent op meer ziekenhuisopnames en doden

LIVE | Kabinet houdt vast aan avondklok, per direct noodveror­de­ning in Den Bosch

12:49 In verschillende plaatsen in Nederland is het gisterenavond voor de tweede keer op rij tot urenlange rellen en plunderingen gekomen. Honderden relschoppers zochten bewust de confrontatie met politieagenten en bekogelden hen met zwaar vuurwerk en stenen. Zeker 184 personen werden opgepakt voor vernielingen en geweldpleging. Minister Ferd Grapperhaus laat weten dat het kabinet de koers ten opzichte van de avondklok ongewijzigd laat. Ook wil hij de aangehouden relschoppers zo snel mogelijk laten berechten. Wij volgen de ontwikkelingen in onderstaand liveblog.