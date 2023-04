Britse zuiptoerist laat zich niet wegjagen uit Amsterdam: ‘We pissen niet in de gracht hoor’

Dodelijke steekpar­tij in winkel­straat: tieners bestellen hamburger en opeens vliegen de veren in het rond

Even leek het of het sneeuwde, bij de McDonald’s midden in de drukke Rotterdamse winkelstraat. Maar het was het bont van de dure jas dat rond vloog op het moment dat een 22-jarige man uit Helmond met een groot mes werd gestoken. Twee scholieren van 12 en 13 stonden ernaast en zagen, net als klanten en ondernemers, hoe het slachtoffer in een grote plas bloed werd gereanimeerd. Tevergeefs, hij overleed.