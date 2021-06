Broedactiviteiten van de slechtvalk zijn een hit op YouTube

coronavirus LIVE | Oranjefans lang in de rij voor coronatest, aantal patiënten in ziekenhui­zen nagenoeg gelijk

14:53 De politie heeft dit weekend op verschillende plekken ingegrepen bij illegale feesten. Onder meer in Deventer, Tilburg en Teteringen waren honderden feestgangers bij elkaar gekomen. Rusland kampt met een snelle toename van het aantal coronabesmettingen. Om dat in te dammen heeft de burgemeester van Moskou alle inwoners een week vakantie gegeven. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wil dat binnen een jaar zeker 70 procent van de wereldbevolking is gevaccineerd. Daarvoor roept hij de hulp in van de G7. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.