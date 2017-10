Broer Charlotte Mutsaers bewaarde pornocollectie in de kist van Hugo de Groot

Mutsaers' broer werd op 29 december 2001 dood gevonden op zijn bed in een pyjamajasje, zonder broek, omringd door stapels porno. Volgens de Volkskrant leefde hij leefde als een kluizenaar, in het voormalig ouderlijk huis van het gezin.

Op de vraag waarom ze zo graag over haar broer wilde schrijven antwoordt de auteur: ,,Omdat ik, voor een deel, grote verwantschap met Barend voel. En voor een ander deel niet, want ik heb gelukkig een vrolijker aard. Ik wou achterhalen hoe het kwam dat iemand die ogenschijnlijk zoveel mee had - alle mogelijkheden, een goede opleiding, voldoende geld, een groot huis, enzovoort - in volslagen eenzaamheid kan tuimelen."

Pornoverzameling

In het openhartige interview vertelt Mutsaers verder dat haar broer een gigantische pornoverzameling bewaarde in een kist. De enige echte boekenkist van Hugo de Groot, die in haar ouderlijk huis stond. ,,Mijn vader had de officiële documenten, en die zijn allemaal geverifieerd. Anders had het Rijksmuseum destijds, toen mijn vader nog leefde, ook niet zo zijn best gedaan om de kist van ons te kopen."