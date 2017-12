Broer Jos van Rey betuigt spijt over rol in witwaszaak 'Kipcash'

Het geld zou jarenlang in zijn vleesbedrijf in kiprollades zijn verpakt en vervoerd. In juni 2015 werd op de Nederlandse Antillen een lading onderschept waarin 2,8 miljoen euro was verstopt. Het geld is vermoedelijk afkomstig van drugscriminelen uit Venezuela.



,,Ik heb stommiteiten begaan. Het is vreselijk wat ik door mijn handelen heb aangericht. Voor mijn familie, mijn dochters en mijn bedrijf'', zei de 76-jarige hoofdverdachte. ,,Waarom het is gebeurd, snap ik nog steeds niet.'' Naast Van Rey staan in de zaak 'Kipcash' nog twee handlangers terecht.



De 76-jarige Hennie is de broer van de omstreden Limburgse politicus Jos van Rey. Die werd vorig jaar veroordeeld voor onder meer stembusfraude. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. De rechtbank in Zwolle trekt vier dagen uit voor de zaak tegen broer Hennie.