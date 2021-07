Broer Posbankmoord-slachtoffer over aanslag op ‘terriër’ De Vries: ‘Mijn wereld staat op zijn kop’

Het nieuws over de moordaanslag op Peter R. de Vries is keihard aangekomen bij Peter Wiegmink, broer van de in 2003 vermoorde Alex Wiegmink. Slachtoffer in de zogeheten Posbank-moord. ,,Ik ben verward en loop nog steeds vertwijfeld rond. Mijn wereld staat op zijn kop.”

Wiegmink noemt De Vries een ‘vriend voor het leven'. ,,Ik heb hem voor het eerst ontmoet kort na de moord op mijn broer. Sindsdien hebben we intensief contact onderhouden. Ook na de veroordeling van de twee daders. Wekelijks was er appcontact. Vorige week maandag voor het laatst.”

Terriër

De huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt werd in januari 2003 na een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden vermoord. Zijn lichaam werd korte tijd later teruggevonden in een uitgebrande auto in het Brabantse Erp teruggevonden. Lang bleef de moord onopgelost tot november 2016. Een undercoveroperatie zorgde voor een doorbraak en de verdachten Frank S. en Souris R. werden opgepakt. Beide kregen een gevangenisstraf van 18 jaar.

,,Peter heeft zich vanaf 2003 ingezet om de moord op mijn broer op te lossen. Hij is een terriër die als hij eenmaal beet heeft niet meer los laat. Dat is wat ook andere de nabestaanden van misdaden herkennen in hem. Hij geeft nooit op ook al lijkt de zaak uitzichtloos.”

Kapot

Wiegmink hoorde over de aanslag tijdens het programma De Oranjezomer van SBS6. ,,In het programma kwam rond kwart over 8 het bericht van de aanslag binnen. Vanaf dat moment ben ik de weg compleet kwijt. Later op de avond heb ik nog wel even contact gehad met Berthie Verstappen, moeder van Nicky Verstappen. Ook zij was er kapot van.”

