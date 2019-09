‘Broer Rasta’ van doneersite Dream or Donate schikt met 31 gedupeerden

De in opspraak geraakte donatiesite Dream or Donate heeft een overeenkomst bereikt met 31 gedupeerden. Dat stelt de advocaat van de gedupeerden. De site, waar mensen geld konden inzamelen voor bijvoorbeeld zieke kinderen, was eind augustus ineens uit de lucht. Deelnemers vreesden opgelicht te zijn.

Volgens raadsman Royce de Vries van De Vries & Kasem Advocaten, dat 31 gedupeerden bijstaat, is de schadevergoeding voor de gedupeerden inmiddels voldaan en zal er zo spoedig mogelijk uitbetaling volgen. Volgens de advocaat is de schikking bereikt na intensieve gesprekken en het beslag dat hij liet leggen op de kapitale villa van eigenaar Robert Jan Mastenbroek in Witharen.

Volledig scherm Oergoed, het landgoed van Mastenbroek in Witharen, gezien vanuit de lucht. © ANP

,,Bij het overgrote deel is de schade die de gedupeerden hebben geleden, volledig vergoed”, aldus De Vries. ,,Wij zijn blij dat wij met de heer Mastenbroek tot deze schikking zijn gekomen. Veel gedupeerden zitten in zeer kwetsbare situaties. Bij een handvol gedupeerden is een gedeelte van de gevorderde schade vergoed omdat de exacte hoogte van hun schade niet meer goed is vast te stellen.”

De Vries heeft het beslag op de kapitale villa van Mastenbroek in Witharen opgeheven.

Afgeperst

Doneersite Dream or Donate werd eind augustus plotseling opgeheven. Dat was volgens Mastenbroek (die zichzelf Broer Rasta noemt) een noodsprong omdat hij zou zijn afgeperst door hackers. Hij beloofde direct alles terug te betalen door al zijn bezittingen en zijn landgoed te verkopen. Dat landgoed in de buurt van Ommen staat inmiddels te koop voor 1,1 miljoen euro. Op Dream or Donate hadden tientallen mensen inzamelingsacties lopen voor goede doelen. Zij vreesden voor oplichting.

Volledig scherm Het landgoed in Witharen staat te koop. © ANP

Eerder deze week werd bekend dat Mastenbroek was begonnen met terugbetalen. Op verschillende sociale media meldden woensdag meer dan vijftien mensen dat hun geld was bijgeschreven op de rekening, in één geval een bedrag van bijna 21.000 euro.

Kwetsbaar

Advocaat De Vries stelt blij te zijn dat het tot een schikking is gekomen. ,,Veel gedupeerden zitten in zeer kwetsbare situaties en zijn de crowdfundactie niet uit luxe maar uit noodzaak gestart. Vele gedupeerden haalden geld op voor een onbetaalbare operatie, vervoersmiddelen voor gehandicapte kinderen op andere urgente medische zaken. Het stemt ons tevreden dat via deze schikking de gedupeerden hun schade snel vergoed krijgen en hun droom kunnen laten uitkomen.”

Volgens de advocaat brengt zijn kantoor de gedupeerden geen kosten in rekening. ,,Op deze wijze hebben wij getracht een bijdrage te leveren aan het oplossen van een groot onrecht.”