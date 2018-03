Broer van kroongetuige Mocro-maffia doodgeschoten in Amsterdam

Taghi werd in het criminele milieu en door justitie al langer als opdrachtgever van liquidaties rond de Mocro-maffia beschouwd. B. zou mogelijk getuigen over de liquidaties van Ranko Skekic, Hakim Chengachi en de liquidatiepoging op Khalid H. Skekic werd in juni 2016 doodgeschoten in Overvecht nadat hij al twee keer was verhoord als getuige in het proces. Hij werd gedood voor zijn woning. Chengachi werd per ongeluk liquideerd in januari 2017 in Overvecht. Dat bleek een vergissing: het doelwit was Khalid H.. Enkele dagen later werd alsnog geprobeerd H. te doden, maar dat mislukte.



Het gaat om een reeks liquidaties in Amsterdam en Utrecht. Politie en justitie hopen dankzij kroongetuige Nabil B. het bloedvergieten te stoppen. De opdrachtgevers van B. stuurden in beveiligde berichten dat 'Wie praat, die gaat'.