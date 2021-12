Broers komen met monsterlijk bordspel: ‘Supertof dat kinderen posters van jouw spel boven hun bed hebben hangen’

,,Wat is 13 Monsters?”

,,Het is een ‘table-top’-spel dat uit twee fases bestaat. Het begint met een soort memory, waarbij je setjes van verschillende kaarten bij elkaar spaart, waarmee je een monster bouwt door bijvoorbeeld benen en armen bij elkaar te zoeken. In de tweede fase gaan de monsters met een dobbelspel de strijd met elkaar aan, en kun je kaarten weer verliezen of afpakken bij de tegenstander.”

,,Moet ik hiervoor bekend zijn met bordspellen?”

,,Nee hoor. Er komt wel wat tactiek bij kijken, maar het is redelijk eenvoudig. Je kunt het prima op de vrijdagavond met wat vrienden en een biertje erbij spelen. Alleen door de uitbreiding Armed to the Teeth, die er nu bij komt, wordt het spel wat ingewikkelder. Je moet daarin ook op zoek naar upgrades voor je monster zoals wapens en schilden, maar het blijft laagdrempelig.”

,,Verkoopt het een beetje?”

,,Ja. Het basisspel is twee jaar geleden ontstaan door een Kickstarter-campagne, en daarvan verkopen we nu ongeveer één spel per dag. Dat vinden we een hele prestatie, aangezien we met ons bedrijf Twisted Stranger veel met andere dingen dan bordspellen bezig zijn.”

,,Hoe zijn de reacties op het spel?”

,,Eigenlijk alleen maar goed. We hebben op de spellenbeurzen Spiel, in Essen, en Spellenspektakel hier in de Jaarbeurs gestaan. Duitsers zijn heel enthousiast, die zijn blijkbaar gek op het spel Memory. Ook veel kinderen vinden het hartstikke leuk. Op de beurzen kwamen we erachter dat er kinderen zijn die posters van monsters uit het spel boven hun bed hebben hangen, dat is supertof om te horen.”